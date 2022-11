PlayStation VR2: svelati prezzo e data di uscita

Sony ha rivelato la data di uscita e il prezzo del visore per la realtà virtuale di PlayStation 5: potrete acquistarlo nei negozi a partire dal 22 febbraio 2023 al prezzo di 599,99 euro (con l’headset, cuffie stereo e controller PS VR2 Sense compresi nel pacchetto), il preorder è invece previsto per il 15 novembre. Dal punto di visto tecnico tra le nuove caratteristiche del VR2 ritroviamo la risoluzione 4K HDR, 2000 x 2040 per occhio, con un campo visivo di 110 gradi, la tecnologia di eyetracking e l’audio 3D; avremo un feedback tattile dai controller dedicati, sui quali è stata implementata la tecnologia Sense simile a quella realizzata nei pad per PS5.

Un bundle con Horizon Call of the Mountain sarà disponibile al lancio (al prezzo di 649,99 euro), insieme alla charging station per i controller (al prezzo di 49,99 euro). Assieme a Horizon Call of the Mountain vi saranno altri titoli giocabili con il visore, tra cui The Dark Pictures: Switchback VR e Hello Neighbor: Search and Rescue.