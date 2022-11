God of War Ragnarok: un nuovo video sul rapporto padre-figlio

Sony ha confezionato un nuovo video promozionale dedicato a God of War Ragnarok che si concentra ironicamente sul rapporto padre-figlio. Nel filmato sono presenti attori e personalità di spicco, tra cui Ben Stiller, LeBron James e John Travolta.









“Indossare la barba e il trucco di Kratos è stato molto stimolante. I colori di guerra sono veramente utili per far capire alla gente che uno fa sul serio,” ha dichiarato Ben Stiller. “La barba mi ha fatto sentire più saggio… anche se [mio figlio] Quin non era per niente d’accordo.”

“C’è qualcosa di unico nell’avere tra le mani l’ascia Leviatano: ti trasporta in un altro mondo,” ha commentato LeBron James. “Tutti noi giochiamo ai videogames, ma poter dare vita a quei momenti e connettersi ad essi in un modo diverso è fantastico.”

“In modo simile a Kratos e Atreus, l’equilibrio tra ‘tenerlo stretto e lasciarlo andare’ è una dinamica familiare per molti genitori,” ha detto John Travolta. “Non c’è sensazione migliore di vedere il proprio figlio crescere e maturare diventando la versione migliore di se stesso.”

God of War Ragnarok, lo ricordiamo, sarà disponibile su PS4 e PS5 dal 9 novembre.