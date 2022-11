Football Manager 2023 per PS5 rinviato a data da destinarsi

Brutte notizie per chi sperava di giocare a Football Manager 2023 sulla propria PS5: SEGA ha difatti annunciato un rinvio all’ultimo minuto di questa versione del celebre gestionale calcistico. Il gioco non sarà infatti disponibile sulla console PlayStation dall’8 novembre, come inizialmente previsto, a causa di problemi non meglio specificati sorti durante il processo di certificazione e approvazione da parte della piattaforma.

“Siamo davvero distrutti per quanto accaduto e abbiamo lavorato senza sosta con i nostri partner per settimane per provare a sistemare quanto accaduto,” ha dichiarato Miles Jacobson, Studio Director di Sports Interactive “È stato molto difficile prendere la decisione di questo rinvio, perché vuol dire rimandare un gioco a cui hanno lavorato duramente e per molto tempo tantissime persone di talento qui in SI. Continueremo a fare tutto quello che è nel nostro potere per portare il gioco nelle mani degli utenti PS5 al più presto.”

SEGA fa sapere che chiunque abbia prenotato il gioco sul PlayStation Store riceverà un rimborso, mentre promette di fornire ulteriori aggiornamenti sulla vicenda appena possibile. Nel frattempo, il publisher conferma che Football Manager 2023 uscirà l’8 novembre su tutte le altre piattaforme.