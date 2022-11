Sherlock Holmes: The Awakened, ecco il primo trailer del remake

A distanza di quindici anni dall’uscita dell’originale, Frogware sta per pubblicare Sherlock Holmes: The Awakened, remake dell’omonima avventura investigativa a tinte lovecraftiane classe 2007. Prima di tutto, però, lo studio ucraino ha pubblicato un trailer che mostra proprio il remake in azione.









Il filmato mette in risalto un mix di sequenze di gameplay e scene di intermezzo che mostrano i decisi passi in avanti fatti rispetto all’originale. In Sherlock Holmes: The Awakened, il celebre investigatore inglese si ritrova a indagare su una serie di misteriose sparizioni, apparentemente legate a un oscuro culto che adora un Dio Antico.

Sherlock Holmes: The Awakened sarà disponibile su PC via Steam, nonché su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S nel corso del primo trimestre del 2023.