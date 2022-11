Blood Bowl 3: annunciata la nuova data di uscita

Dopo vari rinvii, Blood Bowl 3 ha finalmente ricevuto una nuova data di uscita che si spera sia definitiva. Per l’occasione è stato pubblicato un apposito trailer.









Il tattico a turni di Cyanide sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 23 febbraio 2023. In Blood Bowl 3 il giocatore assume il ruolo di allenatore e crea una squadra composta da una delle fazioni dell’omonimo gioco da tavolo ambientato nell’universo di Warhammer. Bisogna preparare e allenare la squadra fuori dal campo, poi dirigere i giocatori nelle partite a turni impartendo ordini a ciascuno di loro. L’obiettivo è chiaramente quello di segnare più punti dell’avversario, ma per farlo è possibile buttare a terra i giocatori dell’altra squadra e perché no, anche mandarli direttamente all’infermeria.