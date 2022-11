Marvel's Midnight Suns presenta Ghost Rider in video

Continua la serie di video con cui Firaxis presenta i vari personaggi presenti in Marvel’s Midnight Suns: questa volta tocca a Ghost Rider nella versione di Robbie Reyes.









Trattandosi di un video spotlight non vengono svelati i dettagli delle sue abilità, tuttavia possiamo immaginare che lo spirito della vendetta sia uno che picchia particolarmente forte. Per saperne di più, però, bisognerà attendere come al solito il filmato con il quale verranno presentate tutte le abilità di Ghost Rider.

Nel frattempo vi ricordiamo che Marvel’s Midnight Suns uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 2 dicembre, mentre le versioni per PS4, Xbox One e Switch vedranno la luce in un secondo momento.