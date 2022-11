Diablo 4: spunta una possibile finestra di uscita

In queste ore stanno circolando varie indiscrezioni circa la possibile finestra di uscita di Diablo 4, l’attesissimo action RPG di stampo hack & slash in sviluppo presso Blizzard Entertainment.

Secondo quanto segnalato da Nick Baker durante il podcast di Xbox Era, e successivamente corroborato da Windows Central, Diablo 4 potrebbe vedere la luce in primavera. Nello specifico, i rumor parlano di un’uscita ad aprile 2023. Stando alle voci di corridoio, inoltre, Blizzard potrebbe approfittare della cornice dei The Game Awards che si terranno a dicembre per annunciare la data di uscita di Diablo 4. Nella stessa occasione, infine, potrebbero venire aperti i pre-order.

Vi ricordiamo che Diablo 4 sarà disponibile non soltanto su PC, ma anche su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.