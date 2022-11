Annunciato Sword Art Online Last Recollection per PC e console

Bandai Namco ha annunciato Sword Art Online Last Recollection, il prossimo capitolo della celebre saga di JRPG che vedrà la luce nel corso del 2023 su PC e console. Al contempo è stato diffuso il primo trailer ufficiale del gioco.









L’opera di Bandai Namco offrirà un punto di vista inedito sulla storia originale di Reki Kawahara, discostandosi dall’anime originale. Di seguito la descrizione ufficiale: “Sword Art Online Last Recollection seguirà Kirito mentre si prepara a fronteggiare una sfida mai vista prima. Il cancello con il Dark Territory è spalancato, pronto a rilasciare tutto il suo terrore sul Regno Umano, quando un misterioso Dark Knight, chiamato Dorothy, arriva con una missione per Kirito e i suoi amici. Dovranno così combattere ancora una volta per proteggere questo mondo.”

Il gioco è dunque ambientato durante l’arco narrativo della Guerra dell’Underworld, raccontato sia nell’anime che nella novel. SAO Last Recollection è per ora sprovvisto di una data di uscita ufficiale, tuttavia sappiamo che vedrà la luce su PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.