Marvel's Midnight Suns: ecco il gameplay di Ghost Rider

Come avevamo preannunciato qualche giorno fa a seguito della pubblicazione del trailer di presentazione di Ghost Rider, ecco che Firaxis ha diffuso il ben più corposo video in cui vengono messe in mostra le abilità che Robbie Reyes potrà sfoggiare in Marvel’s Midnight Suns.









Ghost Rider è un personaggio decisamente peculiare giacché è sì in grado di infliggere danni ingenti ai nemici, ma per farlo deve sacrificare parte della sua salute. Lo spirito della vendetta può anche far esplodere gli avversari che sconfigge, causando danni ad area alle creature circostanti. Attenzione al posizionamento però, dal momento che Ghost Rider non fa sconti e potrebbe danneggiare anche gli amici, a meno che non si investano risorse per potenziare le sue abilità affinché colpiscano solo i nemici.

Marvel’s Midnight Suns, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 2 dicembre. Le versioni per PS4, Xbox One e Switch arriveranno in seguito.