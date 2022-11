Il mercato PC in Giappone è raddoppiato negli ultimi quattro anni

Il mercato PC in Giappone sta cambiando e sta diventando sempre più importante, tant’è che negli ultimi quattro anni il suo volume di affari è raddoppiato. Secondo quanto segnalato dal Dr. Serkan Toto, analista di mercato di Kantan Games, il PC gaming non può più essere considerato una nicchia nell’arcipelago del Sol Levante.

Stando alle ultime analisi, il mercato PC in Giappone valeva la bellezza di 131,3 miliardi di yen (quasi 900 milioni di euro) nel 2021, mentre nel 2018 valeva all’incirca la metà. Inoltre, su un totale di 55,4 milioni di videogiocatori giapponesi, l’utenza PC è cresciuta dagli 11 milioni del 2015 ai 16 milioni del 2021. Di questi, 4,5 milioni di persone giocano esclusivamente su PC; sempre nel 2015, questo dato era fermo a 2,2 milioni.

Le ragioni di questa crescita sono state spiegate dallo stesso Dr. Serkan Toto. Secondo l’analista, l’aumento di giocatori PC in Giappone è da ricondurre non solo alla pandemia che ha fatto crescere il numero totale di videogiocatori nel paese, ma anche alla carenza di scorte di console, in particolare di PS5. Questo avrebbe spinto sempre più giocatori a virare verso il PC. Inoltre, da un lato i giapponesi sono diventati molto più aperti nei confronti dei titoli occidentali, dall’altro sempre più compagnie di sviluppo e publisher nipponici portano i loro videogiochi su PC, pertanto è venuta meno la necessità di acquistare una console per giocare a certe tipologie di prodotti. Da non sottovalutare, poi, gli sforzi di Valve nel rendere sempre più appetibile Steam al pubblico del Sol Levante.

Per finire, l’analisi del Dr. Serkan Toto si chiude con la previsione che il mercato PC in Giappone sia destinato ad acquisire sempre più importanza negli anni a venire.