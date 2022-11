Overwatch 2 presenta il nuovo eroe Ramattra

Blizzard Entertainment ha presentato Ramattra, il prossimo eroe di Overwatch 2 che si unirà al roster dello sparatutto competitivo a partire dalla Stagione 2.









Nato come macchina da guerra, Ramattra ha rinunciato alle munizioni per divenire uno scudo con cui proteggere il suo popolo promuovendo pace e serenità. I suoi ideali non erano lontani dal suo compagno monaco Shambali, Zenyatta. Tuttavia, la storia di Ramattra è costellata di difficoltà, traumi e uno sguardo ravvicinato alla dura realtà dell’umanità. L’armonia venne rimpiazzata dal dissenso quando Ramattra iniziò ad avvicinarsi ai suoi ideali in modo più pragmatico, arrivando a giustificare qualunque mezzo necessario per difendere i suoi compagni Omnic. Da capo del Settore Zero, Ramattra vanta un supporto incredibile da parte della sua gente; è intenzionato a imporre le sue ideologie a qualsiasi costo.

Ramattra si unirà alla squadra di tank di Overwatch 2 a partire dal 6 dicembre, data di partenza della prossima stagione.