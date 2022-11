Nintendo annuncia un Indie World Showcase per domani

Nintendo ha annunciato che nella giornata di domani verrà trasmesso un nuovo Indie World Showcase della durata di circa 25 minuti. Come di consueto, la trasmissione punterà esclusivamente sulle produzioni indipendenti in uscita nel prossimo futuro su Nintendo Switch.

L’appuntamento è fissato alle 18:00 di domani pomeriggio, mercoledì 9 novembre. L’Indie World Showcase potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia. Tra i titoli che probabilmente compariranno durante la trasmissione ipotizziamo la presenza di Hollow Knight: Silksong (scomparso dai radar da un bel po’), Front Mission 1st: Remake (peraltro in uscita imminente), Sifu (che debuttera su Switch proprio domani), e Syberia: The World Before.