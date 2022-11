Annunciato Stranger Things VR con protagonista Vecna

Già da tempo Netflix è entrata nel business dei videogiochi, per questo non stupisce l’annuncio di Stranger Things VR in arrivo prossimamente sulle principali piattaforme di realtà virtuale. Sviluppato da Tender Claws, il progetto è un horror psicologico che vedrà il giocatore impersonare Vecna, il cattivone della quarta stagione della fortunata serie TV.









In Stranger Things VR avremo modo di viaggiare all’interno di realtà sconosciute per formare la mente alveare e provare a domare i mostri che abitano il Sottosopra. Durante l’avventura bisognerà invadere le menti di altre persone e scatenare i loro incubi mentre Vecna prepara la sua vendetta contro Undici e la cittadina di Hawkins.

Il videogioco non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che vedrà la luce nell’inverno del 2023.