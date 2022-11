Project CARS: Electronic Arts manda in pensione la serie

L’intero franchise di Project CARS si avvia sul viale del tramonto ora che Electronic Arts ha fatto sapere di voler abbandonare la serie. Inaugurata da Slightly Mad Studios nel 2015, nel corso degli anni sono stati pubblicati tre videogiochi appartenenti a questa IP, tuttavia in futuro non verranno più finanziati progetti legati a Project CARS.

Ne ha dato notizia un portavoce di Electronic Arts sulle colonne di GamesIndustry: “Oggi abbiano presentato un aggiornamento interno al nostro catalogo di videgiochi di corse. A seguito di una valutazione sul prossimo videogioco di Project CARS e il suo potenziale di crescita, abbiamo deciso di fermare qualsiasi sviluppo e gli investimenti nel franchise.”

Electronic Arts ha acquisito Codemasters l’anno scorso, che a sua volta acquisì Slightly Mad Studio e le sue proprietà intellettuali nel 2019. Nel frattempo Le compagnie avevano già annunciato la rimozione dei primi due Project CARS dagli store digitali a causa della scadenza delle licenze automobilistiche, rimozione diventata effettiva lo scorso ottobre.

“Queste decisioni sono molto difficili da prendere, ma ci permettono di concentrare le risorse in ambiti dove crediamo che sussistano le migliori opportunità di creare esperienze amate dai fan,” prosegue l’esponente di Electronic Arts. “Ci stiamo concentrando altrove per quanto riguarda i videogiochi di corse, in particolare sui giochi su licenza e sulle esperienze open world, cercando di espandere i frnachise con maggiori potenzialità social e live service che siano in grado di coinvolgere le comunità globali. I videogiochi sono al centro dell’intrattenimento legato agli sport e alle corse, e con i mutamenti nelle aspettative dei fan riconosciamo il bisogno di evolvere i nostri titoli al di là del puro gioco, cercando di offire esperienze da guardare, essere usate per creare contenuti e per connettersi con gli amici.”

Per quanto riguarda i dipendenti di Slightly Mad Studios, che ricordiamo impiega circa 150 persone, questi verranno trasferiti all’interno della divisione EA Sports in base alle loro competenze. Electronic Arts dichiara di voler assicurare ai dipendenti tutto il supporto possibile durante questa fase di transizione. Non è al momento chiaro se ci saranno licenziamenti.