In arrivo River of Blood, il nuovo DLC di Back 4 Blood

Dal 6 dicembre sarà disponibile “River of Blood“, l’espansione dell’adrenalinico Back 4 Blood che introdurrà una nuova storia caratterizzata da cinque mappe: durante la missione faremo la conoscenza della Sterminatrice Tala e di Jeff, suo fedele partner Infestato. Tra le novità introdotte ci saranno nuove armi (che potranno essere personalizzate con dodici nuove skin), accessori, carte, e otto skin esclusive dedicate ai personaggi. Insieme al DLC vi sarà anche l’aggiornamento gratuito “Trial of the Worm“, una modalità PvE cooperativa strutturata in quattro mappe nelle quali sarà possibile anche raccogliere punti rifornimento. River of Blood arriverà come parte del Pass annuale di Back 4 Blood, di Back 4 Blood: Deluxe Edition e Back 4 Blood: Ultimate Edition oppure potrà essere acquistato separatamente.

