Prince of Persia: Ubisoft assicura di non aver cancellato il remake

Rinviato a data da destinarsi e poi passato di mano a un altro sviluppatore, il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo non sembra passarsela bene, tanto che c’è chi teme possa essere stato cancellato in sordina da Ubisoft. Tuttavia la stessa compagnia ha voluto rassicurare i giocatori: il remake di Prince of Persia si farà.

Il publisher franco-canadese ha difatti pubblicato una pagina FAQ dedicata al progetto sul sito ufficiale della compagnia. Qui viene ribadito che il gioco è in lavorazione presso Ubisoft Montréal, il quale ha preso le redini dello sviluppo da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai. Tuttavia, viene fatto sapere che tutti i pre-order del remake verranno cancellati e rimborsati, giacché al momento non è stata ancora prevista una data di uscita definitiva. Le prenotazioni verranno riaperte una volta annunciata la data di lancio.

Insomma, il remake esiste e pare essere ancora in sviluppo. Quando uscirà? Al momento non è dato sapere.