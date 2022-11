Horizon potrebbe diventare un MMO sviluppato da NCSoft

Ricordate le indiscrezioni del mese scorso circa una presunta versione rimasterizzata di Horizon Zero Dawn? In quell’occasione si è parlato anche di un possibile spin-off multiplayer ambientato nello stesso universo narrativo. Ora veniamo a sapere che NCSoft, compagnia specializzata in videogiochi di ruolo massivi e live-service, starebbe lavorando a un MMO di Horizon.

Stando a quanto riportato dal sito coreano MTM (tramite il forum di ResetEra) scopriamo che la compagnia asiatica starebbe sviluppando un videogioco basato su questa importante proprietà intellettuale di Sony. Sia NCSoft che Sony punterebbero al mercato globale per questa collaborazione. Secondo le fonti citate nel report originale, lo sviluppo sarebbe appena iniziato, tanto che la compagnia coreana starebbe ancora reclutando personale per un fantomatico Project H, nome in codice del presunto MMO di Horizon.

Non si conoscono ulteriori dettagli al momento, tuttavia è possibile che questo progetto sia rivolto principalmente al mercato mobile. Data la natura di queste informazioni, come sempre vi invitiamo a prendere quanto avete appena letto con le proverbiali molle.