Sonic Frontiers è disponibile, ecco il trailer di lancio

Dopo essere approdato su PC e console in queste ultime ore, ecco che Sonic Frontiers è ora protagonista di un apposito trailer di lancio celebrativo.









L’ultimo videogioco, in termini temporali, del celebre Porcospino Blu è dunque disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. In Sonic Frontiers, la mascotte di SEGA si ritrova sulle misteriose Starfall Islands in cerca dei Chaos Emerald. Qui i giocatori devono affrontare orde di potenti nemici ed esplorare un mondo pieno di azione, avventura e mistero.

Per saperne di più sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra recensione vergata da Daniele Cucchiarelli.