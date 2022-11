Return to Monkey Island è disponibile su PS5 e Xbox Series X|S

Avete sempre voluto giocare a Return to Monkey Island ma non siete in possesso di un PC o di Nintendo Switch? Ebbene, ora potete godere dell’ultima fatica di Ron Gilbert e compagni anche su PS5 e Xbox Series X|S.









Seguito diretto di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, in questo capitolo interpretiamo nuovamente Guybrush Threepwood mentre tenta di scoprire il segreto di Monkey Island. Ci riuscirà? A voi scoprirlo.

Nel frattempo, se non l’avete già fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del Paolone Besser. In più segnaliamo che Return to Monkey Island è presente nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.