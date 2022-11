Un Dark Souls in 2D fu proposto a Bandai Namco, che rifiutò

Oggi si fa un gran parlare di videogiochi bidimensionali, spesso sviluppati da team indipendenti, che si ispirano alle opere di FromSoftware, ma come sarebbe stato un vero Dark Souls in 2D?

Torniamo indietro di sei anni: è il 2016, Dark Souls 3 è appena uscito e ha riscosso un enorme successo di critica e pubblico. Più o meno in quello stesso periodo, un metroidvania 2D ispirato proprio a Dark Souls 3 venne proposto al publisher Bandai Namco, che però rifiutò. Non si conoscono i motivi, ma sappiamo che gli autori originali di FromSoftware non sarebbero stati coinvolti nel progetto.

La notizia è stata condivisa dal pixel artist Thomas Feichtmeir, il quale ha parlato del progetto su Twitter condividendo un’immagine sottoposta all’attenzione di Bandai Namco. Feichtmeir spiega che ora può parlare liberamente di questa proposta giacché sono scaduti i termini dell’accordo di non divulgazione firmato con il publisher. Nell’immagine possiamo vedere il protagonista del gioco combattere contro uno dei boss di Dark Souls 3. Si notano anche alcuni elementi dell’interfaccia che richiamano immediatamente alla mente l’opera originale di FromSoftware.

L’artista non conosce i motivi del rifiuto di Bandai Namco, ma si è limitato a spiegare di aver semplicemente partecipato alla creazione della bozza che sarebbe poi stata inoltrata al publisher giapponese. Nel frattempo Thomas Feichtmeir ha partecipato allo sviluppo di altri progetti videoludici, e se il suo stile vi ricorda qualcosa sappiate che ha collaborato anche ai lavori del metroidvania Blasphemous, a sua volta fortemente ispirato alle opere di Miyazaki e compagni.

Chissà, magari in una realtà parallela questo metroidvania 2D ambientato nell’universo di Dark Souls sarebbe venuto alla luce. Noi purtroppo dobbiamo accontentarci di un singolo screenshot.