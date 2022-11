Dark Souls Remastered: riattivate le funzioni online

Bandai Namco e FromSoftware hanno annunciato la riattivazione delle funzionalità online di Dark Souls Remastered per PC, dopo esser state precedentemente disabilitate a causa di un exploit che avrebbe potuto causare il furto di informazioni e il bricking del sistema. Ad agosto era stato il turno di Dark Souls 3 e lo scorso mese sono state riattivate le funzioni di Dark Souls 2: Scholar of the First Sin (ci vorrà ancora un po’ di pazienza per quelle della versione base di Dark Souls 2 per PC). Non avverrà invece la riattivazione delle funzionalità online di Dark Souls: Prepare to Die Edition (il cui debutto risale al 2012) per PC, a causa del “sistema di invecchiamento” del gioco.

