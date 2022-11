God of War Ragnarok protagonista a San Siro

Per celebrare il lancio di God of War Ragnarok, la divisione italiana di Sony Interactive Entertainment, in collaborazione con DAZN, ha realizzato una speciale installazione per proiettare allo stadio di San Siro un mosaico digitale realizzato con il supporto della community. Si tratta dell’attività conclusiva dell’iniziativa #FaceTheRagnarok: un progetto partito il 3 ottobre, interamente dedicato alla community Playstation.

Gli utenti hanno condiviso un selfie dipingendo il proprio volto il tatuaggio che caratterizza Kratos. Ai partecipanti è stato poi chiesto di raccontarsi scegliendo tra alcune parole chiave che identificassero i tratti distintivi della propria personalità. In occasione del match di Serie A TIM tra Inter e Bologna, poi, un gigantesco mosaico digitale raffigurante Kratos e Atreus è stato proiettato sul manto erboso di San Siro. Il mosaico è stato creato fondendo migliaia di scatti della community PlayStation.

God of War Ragnarok, lo ricordiamo, è disponibile da ieri su PS4 e PS5. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione.