Annunciato Pepper Grinder, nuovo action platform per PC e Switch

In occasione dell’ultimo Indie World Showcase che si è tenuto ieri sera, Devolver Digital ha presentato Pepper Grinder, un intrigante platform d’azione sviluppato dal team indipendente Ahr Ech.









Nel gioco prenderemo il controllo di Pepper, una giovane ragazza armata di trivella che si ritrova suo malgrado a naufragare su una terra sconosciuta. Dopo aver perso i suoi tesori, Pepper deve viaggiare in lungo e in largo per reimpossessarsi del maltolto e sconfiggere le creature che l’hanno derubata dei suoi averi.

Pepper Grinder sarà disponibile nel corso del 2023 sia su PC che su Nintendo Switch.