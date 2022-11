Mancano pochi giorni al Monster Hunter Rise: Sunbreak Digital Event

Capcom ha annunciato un nuovo evento digitale, il Monster Hunter Rise: Sunbreak Digital Event, che si terrà il 16 novembre alle ore 03:00 italiane e ci fornirà maggiori dettagli sul terzo aggiornamento gratuito. Con Dama Fiorayne come presentatrice, verranno approfondite le identità dei nuovi mostri e le nuove funzionalità dell’aggiornamento, mentre il regista Yoshitake Suzuki conferma già la possibilità di personalizzare il livello della missione investigativa sull’anomalia (con il fine di poter giocare con amici di livello inferiore nella loro ricerca sulle anomalie e raccogliere materiali sulle anomalie di livello inferiore per i potenziamenti). Recentemente è stato rivelato un nuovo gioco di Monster Hunter in versione mobile, che vede la partnership di Capcom e TiMi Studio Group alle prese con sviluppo e pubblicazione del progetto.

