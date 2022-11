Call of Duty: Warzone diventerà Call of Duty: Warzone Caldera

L’arrivo ormai imminente di Call of Duty: Warzone 2.0, il cui lancio è previsto per il 16 novembre, non comporterà l’abbandono da parte di Activision di Call of Duty: Warzone, che diventerà infatti Call of Duty: Warzone Caldera e continuerà ad essere giocabile dopo un breve intervallo per le festività del Ringraziamento. Mentre per ora i progressi per Warzone 2.0 saranno legati solo a Modern Warfare 2, Warzone Caldera continuerà ad avere progressi legati a tutti i precedenti giochi Call of Duty relativi a Warzone. I cosmetici collezionati dai giocatori di Warzone rimarranno quindi disponibili in Warzone Caldera e per i veterani del titolo è prevista una ricompensa speciale in Warzone 2.0.

