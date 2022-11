Warhammer 40,000: Darktide, un trailer sul background narrativo

Mentre ci avviciniamo sempre di più all’uscita di Warhammer 40,000: Darktide, il prossimo action cooperativo di Fatshark, ecco che gli sviluppatori hanno voluto pubblicare un nuovo trailer che illustra il background narrativo su cui si poggia il gioco.









Nel video possiamo vedere una nave dell’Inquisizione avvicinarsi a un pianeta formicaio imperiale, ma per farlo deve attraversare il Warp, la dimensione immateriale dimora di demoni e orrori cosmici di ogni sorta. Una volta arrivate sul pianeta, le forze dell’Inquisizione devono fare di tutto per riconquistare la città alveare di Tertium dalle grinfie dei seguaci del Caos. A portare avanti questa battaglia contro i Poteri Perniciosi ci saremo noi, i giocatori, impegnati a completare missioni in compagnia di altri tre amici.

Warhammer 40,000: Darktide, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC tramite Steam dal 30 novembre, tuttavia chiunque effettui il pre-order potrà accedere al gioco già dal 17 novembre. Il videogioco degli autori di Vermintide sarà disponibile anche su Xbox Series X|S, tuttavia questa versione è ancora sprovvista di una data di uscita.