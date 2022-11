Blizzard si prepara alla patch pre-espansione di WoW Dragonflight

Blizzard Entertainment ha fatto sapere di aver predisposto un livestream dedicato alla patch pre-espansione di World of Warcraft Dragonflight che verrà pubblicata il 16 novembre.

L’appuntamento con la trasmissione è fissato alle 18:00 del 15 novembre. In quell’occasione sarà presente la produttrice esecutiva Holly Longdale, la quale si unirà agli sviluppatori di WoW Dragonflight per celebrare la seconda fase della patch di pre-espansione, l’inizio degli eventi di gioco di Tempest Unleashed e l’evocatore di Dracthyr che diventerà giocabile per coloro che hanno pre-acquistato l’espansione. Il livestream verrà trasmesso sia su Twitch che su YouTube.

Per quanto riguarda l’espansione vera e propria, invece, Dragonflight pubblicato il prossimo 29 novembre. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra anteprima corata da Alessandro Alosi.