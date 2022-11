ArcRunner è un nuovo roguelite cyberpunk per PC e console

Il publisher PQube e lo studio di sviluppo Trickjump Games hanno annunciato ArcRunner, un nuovo action di stampo roguelite con un’ambientazione futuristica in stile cyberpunk. Di seguito il primo trailer di presentazione.









Le vicende di ArcRunner si svolgono all’interno di una stazione spaziale governata da un’intelligenza artificiale. Peccato che quest’ultima sia stata infettata da un virus che di conseguenza ha corrotto tutte le entità robotiche presenti sulla stazione, che dunque si sono rivoltate contro la popolazione. Nei panni di un operatore cibernetico immune al virus, spetterà dunque al giocatore provare a resettare l’intelligenza artificiale facendosi spazio tra i nemici e risolvere così la crisi.

Il videogioco offrirà varie classi dalle quali scegliere di volta in volta l’operatore, ognuna di essere dotata di punti di forza e debolezze specifici. Sarà possibile potenziare l’androide durante ogni partita, migliorandone l’arsenale e le abilità. Come ogni roguelite che si rispetti, infine, ogni volta che si fallisce bisognerà ricominciare dall’inizio perdendo ogni progresso. Da notare che il gioco sarà affrontabile anche in cooperativa con un massimo di altri due amici.

Segnaliamo che ArcRunner sarà disponbile nel corso del 2023 su PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.