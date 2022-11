Baldur's Gate 3: la prossima patch uscirà a dicembre

Larian Studios ha fatto sapere che la prossima patch corposa di Baldur’s Gate 3 verrà pubblicata nel corso del mese di dicembre, così che gli utenti potranno provare i nuovi contenuti entro la fine dell’anno. L’aggiornamento verrà come sempre preceduto da un nuovo Panel From Hell, la trasmissione che farà il punto sullo stato dei lavori e sulle novità in arrivo nel 2023.

A tal proposito, la compagnia belga ha dichiarato di essere al lavoro sugli atti 2 e 3 del videogioco. Questi ultimi sono entrati nella fase di playtesting, pertanto i lavori stanno rispettando la tabella di marcia. Per quanto riguarda l’uscita della versione completa, questa resta prevista nel corso del prossimo anno, ma non sappiamo ancora con esattezza quando Larian concluderà lo sviluppo e sarà in grado di pubblicare Baldur’s Gate 3 in versione 1.0.

Infine, Larian ha aperto un nuovo studio in quel di Guildford, in Inghilterra, che si sta dedicando a tutto ciò che concerne il motion capture. Insomma, i lavori procedono a ritmo sostenuto. Nel frattempo attendiamo di conoscere la data di pubblicazione della patch e i contenuti del prossimo aggiornamento.