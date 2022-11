Control 2 è ufficiale: Remedy sigla l'accordo con 505 Games

È ufficiale: Control 2 si farà. Remedy Entertainment ha siglato l’accordo definitivo con 505 Games, che dunque produrrà il sequel dell’action sviluppato dalla compagnia finlandese. La notizia era nell’aria già dall’anno scorso, quando venne annuciato uno spin-off multiplayer di Control e venne reso noto che le due compagnie avevano buttato giù un accordo preliminare in relazione al sequel.

Adesso, dalle colonne di VGC veniamo a sapere che Control 2 è ancora nella fase di concept. “Sono orgoglioso di confermare che il nostro videogioco ad alto budget conosciuto internamente come Codename Heron è Control 2, un vero e proprio sequel dell’acclamato Control,” ha dichiarato Tero Virtala, CEO di Remedy Entertainment.

“Con Control abbiamo fatto un salto nell’ignoto. Volevamo creare qualcosa di nuovo. Qualcosa di diverso e inaspettato. Un mondo come nessun altro. Grazie a voi, il pubblico, per aver portato Control al successo,” ha detto Mikael Kasurinen, game director del franchise. “Con Control 2 faremo un altro salto nell’ignoto. Sarà un viaggio imprevisto. Ci vorrà un po’, per usare un imprevisto, ma questo è il progetto più stimolante a cui abbiamo mai lavorato. È ancora presto, ma varrà la pena attendere.”

“Control è il più grande investimento di 505 Games, per questo occupa un posto speciale nei nostri cuori,” hanno affermato Rami e Raffi Galante, co-CEO di Digital Bros Group e 505 Games. “Siamo riconoscenti nei confronti di tutta la community per aver reso Control un gioco così amato, e siamo davvero entusiasti di lavorare a Control 2.”

Mentre ci viene giustamente chiesto di portare pazienza, veniamo a sapere che Control 2 è attualmente in lavorazione per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco utilizzerà ancora una volta il Northlight Engine, il motore proprietario di Remedy Entertainment. Per finire, gli sviluppatori hanno diffuso una prima concept art come assaggio di quel che sarà.