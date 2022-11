We Were Here Forever: svelata la data di uscita per console

Dopo il suo esordio su PC avvenuto lo scorso maggio, il cooperativo asimmetrico sviluppato da Total Mayhem Games sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal 31 gennaio 2023.









Dal suo lancio, We Were Here Forever ha riscosso molto successo, il titolo è ricco di rompicapo la cui risoluzione è possibile attraverso un’eccellente comunicazione con il nostro partner, armati di walkie-talkie con l’obiettivo di evadere dall’insidiosa fortezza di Castle Rock.

“Vi risvegliate entrambi imprigionati all’interno del sinistro Castle Rock: siete stati traditi o semplicemente non siete così intelligenti…?” ci racconta la descrizione del trailer. A gennaio anche i possessori di console potranno vivere il caloroso (mica tanto…) benvenuto da parte della città di Rockbury, non ci resta che attendere ancora qualche mese.