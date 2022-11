Hogwarts Legacy: si terrà oggi uno showcase dedicato al gameplay

Nella giornata odierna sul canale Twitch di Avalanche Software e sul canale YouTube di Hogwarts Legacy si terrà uno showcase dedicato all’attesissimo titolo che ci porterà nel magico mondo di Hogwarts. Il gioco sarà disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S/X e vedrà il suo debutto (che è stato posticipato) il 10 febbraio 2023. Durante l’evento potremmo dare uno sguardo più approfondito al gameplay, e ricordiamo che il gioco in azione su PlayStation 5 lo avevamo già potuto osservare attraverso un trailer che potete trovare qui, mentre qui trovate i quattro filmati dedicati all’esplorazione delle sale comuni delle note casate.

