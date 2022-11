Addio a Kevin Conroy, storico doppiatore di Batman

Ci ha lasciato Kevin Conroy, lo storico doppiatore di Batman che purtroppo non ha vinto la battaglia contro il cancro. La conferma è arrivata da Twitter, tramite un post della Peter Mayhew Foundation, che riporta: “I membri della famiglia animata di Batman hanno riferito che Kevin Conroy è morto. Abbiamo avuto il privilegio di partecipare alle convention insieme a Kevin nel corso degli anni e abbiamo il cuore spezzato da questa notizia”.

Oltre a essere la voce del Cavaliere Oscuro in varie produzioni tra cui Batman: The Animated Series e Justice League, Conroy ha interpretato Bruce Wayne nel crossover Crisis on Infinite Earths dell’Arrowverse. L’attore durante la sua carriera ha anche doppiato Batman in numerosi titoli videoludici tra cui la serie Arkham, LEGO DC Super-Villains e Injustice: Gods Among Us. L’ultima interpretazione è stata per il videogioco MultiVersus della DC.

“Alla ricerca di Batman” è il nome della pubblicazione realizzata nel 2022 da Conroy per la Pride Anthology della DC Comics del 2022, in cui ha raccontato delle sue difficoltà nel trovare lavoro nell’industria cinematografica come uomo gay e dell’importanza che il ruolo di Batman ha avuto nella sua vita, un vero punto di svolta per la sua identità.