Krafton acquisisce Neon Giant, lo studio di The Ascent

Durante la presentazione dell’ultimo report finanziario, il publisher Krafton ha reso noto di aver acquisito Neon Giant, lo studio scandinavo che ha dato i natali a The Ascent. Non sono stati diffusi i dettagli di questa acquisizione.

A margine dell’annuncio, poi, è stato fatto sapere che lo studio con sede in Svezia è attualmente al lavoro su un nuovo progetto: si tratta di uno sparatutto in prima persona open world, ma al di là di questo non si conoscono altre informazioni a riguardo.

Con l’acquisizione di Neon Gianti, salgono a otto gli studi controllati da Krafton disseminati in tutto il globo. Tra questi vi è anche Striking Distance Studio, il quale sta per dare alla luce The Callisto Protocol, in uscita il prossimo 2 dicembre.