World of Warcraft: Dragonflight, alla scoperta dei draghi

Mancano circa due settimane al lancio di Dragonflight, la prossima espansione di World of Warcraft che porterà i giocatori sulle Isole dei Draghi. Ora Blizzard Entertainment ha voluto diffondere altre informazioni su questa imminente espensione, sui suoi contenuti e sul background narrativo.

Prima di tutto, World of Warcraft: Dragonflight introdurrà la nuova razza draconica dei Dracthyr, che permetterà ai giocatori di passare da una forma umanoide a una forma draconica, entrambe personalizzabili durante il processo di creazione del personaggio. Gli utenti avranno a disposizione numerose opzioni di personalizzazione estetica, tra cui una selezione di code, squame, corna e musi. Il guardiano della Terra Neltharion, ex aspetto del drago nero che in seguito è stato conosciuto con il suo nome più noto, Deathwing, ha creato il Dracthyr adattabile con un’intelligenza unica che non era incorporata nei draghetti precedenti. I Dracthyr sono un’antica razza di draghetti umanoidi che possono esercitare i poteri dei cinque draghetti primari. Ad esempio, se si esercitano i poteri della luce del drago del bronzo, possono manipolare il tempo per riparare le ferite degli alleati. Gli eserciti del Dracthyr sono divisi in unità specializzate chiamate weyrn. Sono soldati esperti che usano le loro capacità per servire il Guardiano della Terra e difendere la razza dei draghi.

I Dracthyr avranno una classe giocabile unica, l’Evocatore, in cui i giocatori dovranno scegliere la loro fedeltà, l’Orda o l’Alleanza. Gli evocatori hanno due specializzazioni chiave: devastazione e conservazione, il che significa che possono combattere dal cielo con attacchi di respiro infuocato e utilizzare abilità magiche per la guarigione al fine di sostenere i loro alleati. I giocatori saranno introdotti alla storia dei Dracthyr in una nuovissima esperienza iniziale e potranno fare pratica con le nuove abilità prima di esplorare le Isole del Drago. I Dracthyr sono disponibili per i giocatori a partire dal livello 58, con una zona iniziale unica nel Forbidden Reach.

Blizzard ha poi parlato dell’armatura dei Dracthyr svelandone alcuni concept iniziali.

“Nella fase di ideazione era importante assicurarsi che l’armatura fosse modulare, in modo da offrire al giocatore un’ampia gamma di opzioni tra cui scegliere, da mescolare e abbinare,” ha dichiarato Ariel Fain, Senior Character Artist. “Durante la progettazione dei dettagli dell’armatura abbiamo utilizzato forme a picco e modifiche della silhouette a spillo, evitando le linee rette, per dare ai dracthyr un aspetto unico che si distinguesse dalle altre culture di World of Warcraft.”

“Questo concept è stato realizzato per mostrare le armature personalizzabili per la nuova combinazione di razza/classe, il dracthyr. Era principalmente incentrato sulla visualizzazione della fantasia di classe di un guerriero draconico che lancia incantesimi a medio raggio,” ha spiegato Sukjoo Choi, Senior character artist. “L’altra nostra disegnatrice di personaggi, Ariel Fain, ha disegnato alcune armature dracthyr prima della mia, quindi volevo assicurarmi che le nuove armature che stavo disegnando potessero combinarsi con le sue. Naturalmente il design è stato fortemente ispirato dalle armature di Ariel e da altre armi e oggetti di scena interessanti su cui il team artistico ha lavorato. I pezzi hanno un certo linguaggio formale, quindi volevo che ogni piccolo dettaglio trasmettesse questa sensazione, compresa la cotta di maglia.”

World of Warcraft: Dragonflight ha infine dato l’opportunità a Blizzard di rinfrescare i modelli degli Aspetti Draconici, ossia i leader dei cinque stormi di draghi. Sono esseri immensamente potenti, intelligenti e antichi che sono stati potenziati dai titani per proteggere Azeroth. Nell’espansione incontreremo, tra gli altri, Alexstrasza Visage, Kalecgos e Nozdormu l’Intramontabile.

Vi ricordiamo che Dragonflight sarà disponibile dal 29 novembre, mentre tra pochi giorni verrà pubblicata la patch di pre-espansione.