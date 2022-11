No Man's Sky VR sarà un titolo di lancio di PSVR2

Ai vari titoli che saranno presenti al lancio di PSVR2 si è appena aggiunto anche No Man’s Sky VR, versione per la realtà virtuale del celebre videogioco spaziale di Hello Games. Si tratterà di una versione aggiornata di quella edizione VR già pubblicata qualche anno fa, questa volta in grado di sfruttare da un lato le potenzialità hardware di PS5, dall’altro le varie peculiarità del nuovo visore Sony, tra cui i controller Sense.

L’uscita a febbraio del prossimo anno, in concomitanza con il lancio di PSVR2, è stata confermata da un esponente di Hello Games interpellato dalla redazione di Eurogamer. Il portavoce dello studio britannico non ha però fatto sapere quali novità verranno incluse con l’aggiornamento, oltre alla commpatibilità con la nuova periferica. Con buona probabilità, queste verranno delineate man mano che ci avvicineremo al 22 febbraio 2023, data di lancio di PSVR2.