Warhammer 40,000: Darktide mostra la classe dello Psionico

Prosegue la campagna promozionale di Fatshark dedicata a Warhammer 40,000: Darktide, l'action cooperativo in uscita imminente su PC. Poche ore fa è stato infatti pubblicato un nuovo trailer che mette in mostra le capacità dello Psionico, una delle classi presenti al lancio del gioco.









Lo Psionico è di fatto il mago del gruppo giacché è in grado di incanalare le energie del Warp per lanciare potenti attacchi psionici contro i nemici. Tra fulmini, fiamme psichice ed esplosioni di forza, lo Psionico può causare grande scompiglio tra i ranghi dei seguaci del Caos che stanno tentando di conquistare la città imperiale di Tertium. Occhio però: fare troppo affidamento alle energie dell’Immaterium può far sì che lo Psionico cada vittima dei Pericoli del Warp e faccia una brutta fine (leggi: lo Psionico può esplodere).

Vi ricordiamo che Warhammer 40,000: Darktide uscirà su PC il 30 novembre, tuttavia chiunque abbia prenotato il gioco potrà accedere alla beta già dal 17 novembre. Il gioco sarà disponibile anche su Xbox Series X|S, ma non si conosce la data di lancio di questa versione.