NCSoft svela Project LLL, nuovo sparatutto MMO per PC e console

NCSoft ha presentato un nuovo sparatutto in terza persona di stampo MMO denominato Project LLL, nome in codice che con buona probabilità verrà modificato più avanti durante lo sviluppo del gioco. Per l’occasione è stato pubblicato un lungo video che mette in mostra il gameplay di questo progetto.









“Avevamo intenzione di creare un nuovo genere completamente diverso dai popolari looter shooter o dai battle royale,” ha dichiarato il project lead Seeder Jaehyun Bae. “Vogliamo inaugurare un nuovo mercato con una nuova IP che incorpori le parole chiave ‘sparatutto’, ‘MMO’ e ‘open world’. Stiamo sviluppando un progetto che combina stili di gioco diversi con elementi presi in prestito dai precedenti videogiochi di NCSoft, e siamo davvero entusiasti di condividere questo primo assaggio con la nostra community.”

Stando alle prime informazioni, Project LLL potrà contare su un vasto open world di oltre 30 chilometri quadrati interconnesso ed esplorabile senza alcuna soluzione di continuità. Per quanto riguarda le opere che il team di sviluppo ha utilizzato come fonte di ispirazione, Bae cita il Ciclo delle Fondazioni di Isaac Asimov, Dune di Frank Herbert, nonché vari racconti di Philip K. Dick. Viene fatto sapere che Project LLL sarà ambientato in una versione alternativa della Terra in cui si fonderanno diversi elementi piuttosto diversi tra loro: a partire da una Seul devastata, passando per l’Impero Bizantino e la tecnologia che si pensa possa venire impiegata nel XXIII secolo, il tutto mescolato all’interno della stessa ambientazione.

NCSoft fa sapere che ci vorrà ancora molto tempo prima che Project LLL possa vedere la luce, tanto che la compagnia coreana ipotizza un lancio simultaneo su PC e console nel 2024.