The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition debutterà a dicembre

CD PROJEKT RED ha annunciato che The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition sarà disponibile per PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S a partire dal 14 dicembre. Settimana prossima ci sarà un evento dedicato su Twitch che mostrerà il gameplay della versione next-gen del gioco, insieme alle novità legate ai contenuti aggiuntivi ispirati alla serie The Witcher di Netflix.

Mentre l’esordio dell’edizione fisica avverrà più avanti, tra un mese sarà possibile acquistare il formato digitale della versione next-gen, che comprenderà tutti i DLC ad oggi pubblicati e le due espansioni principali: Hearts of Stone e Blood and Wine. In aggiunta, tutti i possessori di una qualsiasi versione del gioco per PC, PlayStation 4 e Xbox One potranno accedere a un aggiornamento gratuito next-gen.

La nuova versione di The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition mostrerà miglioramenti significativi rispetto all’originale, tra i quali il supporto per il ray-tracing, tempi di caricamento più rapidi su console e una serie di mod integrate nell’esperienza di gioco.