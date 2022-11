Evil West: svelati i requisiti hardware della versione PC

Quando mancano pochi giorni all’uscita di Evil West, ecco che Flying Wild Hog e Focus Entertainment hanno aggiornato la pagina Steam del gioco per diffondere i requisiti hardware ufficiali della versione PC.

Non servirà un PC particolarmente prestante per far girare l’action dello studio polacco, perlomeno se ci si accontenta di giocare al livello medio di dettaglio, ma anche i requisiti consigliati appaiono decisamente abbordabili.

Requisiti minimi (1920×1080 / 30 FPS / dettagli medi)

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i5-2500K (3.3 GHz) / AMD FX-6300 X6 (3.5 GHz)

: Intel Core i5-2500K (3.3 GHz) / AMD FX-6300 X6 (3.5 GHz) RAM : 8 GB

: 8 GB Scheda video : GeForce GTX 750 Ti / Radeon RX 460

: GeForce GTX 750 Ti / Radeon RX 460 Spazio su disco: 40 GB

Requisiti consigliati (1920×1080 / 60 FPS / dettagli epici)

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i5-10505 (3.2 GHz) / AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz)

: Intel Core i5-10505 (3.2 GHz) / AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz) RAM : 16 GB

: 16 GB Scheda video : GeForce GTX 1060 / Radeon RX 590

: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 590 Spazio su disco: 40 GB

Evil West uscirà il 22 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.