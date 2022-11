Thunderful acquisisce Jumpship, lo studio di Somerville

Thunderful Games ha appena finalizzato l’acquisizione di Jumpship, lo studio di Dino Patti e Chris Olsen che proprio oggi ha pubblicato Somerville su PC e console Xbox.

Stando a quanto dichiarato dalla holding svedese, Jumpship manterrà la piena indipendenza creativa sui progetti futuri. Lo stesso Dino Patti continuerà a rivestire il ruolo di executive producer nello studio, ma occuperà anche la posizione di consigliere strategico per Thunderful Games.

Jumpship diventa così il sesto studio di sviluppo di Thunderful Games e va a unirsi a team quali Coatsink, Early Morning Studio e To the Sky, giusto per citarne alcuni.