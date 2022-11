Warhammer 40,000: Rogue Trader, vediamo il secondo dev diary

Sono trascorsi diversi mesi dalla pubblicazione del primo dev diary di Warhammer 40,000: Rogue Trader, per questo gli sviluppatori di Owlcat Games ne hanno appena pubblicato un secondo.









Questo videodiario di sviluppo è dedicato principalmente alla presentazione dell’ambientazione su cui si basa questo videogioco di ruolo e alla spiegazione del mestiere del protagonista. In Rogue Trader vestiremo i panni di un personaggio dotato di un particolare permesso imperiale che gli garantisce di viaggiare liberamente in tutta la galassia, commerciare con qualunque fazione incontri (persino con gli alieni), stabilire colonie su pianeti remoti, ed espandere il dominio dell’Imperatore.

Nel videogioco ci troveremo ad attraversare la Distesa di Koronus, una zona della galassia ai margini esterni dell’Imperium dove la luce dell’Imperatore si è fatta via via sempre più debole. Pertanto sarà nostro compito riconquistare i sistemi presenti in quest’area e scoprire le rovine di antiche civiltà. Attenzione però, giacché non solo avremo a che fare con pericoli alieni, ma anche con le forze del Caos che cercheranno in ogni modo di metterci i bastoni tra le ruote. A tal proposito, gli sviluppatori lasciano intendere che potremo in qualche modo interagire con i Poteri Perniciosi, magari accettandone i doni (e la corruzione)?

Lo scopriremo solo prossimamente, quando Warhammer 40,000: Rogue Trader farà capolino sui nostri PC.