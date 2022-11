Marvel's Avengers: Winter Soldier si unirà presto al roster

Crystal Dynamics ha finalmente svelato i nuovi contenuti che verranno introdotti in Marvel’s Avengers con l’aggiornamento 2.7, disponibile a partire dal 29 novembre: Winter Soldier si unirà al roster.

Il nuovo eroe, James Buchanan “Bucky” Barnes, è sfuggito alla prigionia e si è unito al compagno di guerra Capitan America e ai suoi alleati. Bucky avrà la voce Scott Porter di Friday Night Lights, che lo aveva doppiato in precedenza in Lego Marvel’s Avengers.

Lo sviluppatore descrive il sistema di combattimento del nuovo personaggio come basato esclusivamente sull’attacco, risultato dell’unione tra l’addestramento ricevuto da Capitan America e Black Widow con il suo indottrinamento da Winter Soldier. Disporrà inoltre di miglioramenti cibernetici che lo equipaggeranno di un set di mosse pesanti.

Oltre a Winter Soldier tra le novità introdotte nel gioco ci sarà un’altra zona di minaccia di livello Omega chiamata Cloning Lab, che si trova sotto il controllo del risorto MODOK e che richiede ai giocatori di essere al livello di potenza 175 per potervi accedere, come ricompensa è previsto un nuovo equipaggiamento di alto livello che aumenta il limite di potenza a 185.