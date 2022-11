Syberia: The World Before è disponibile su console

Dopo aver conquistato l’utenza PC (qui la nostra recensione), Syberia: The World Before è ora disponibile anche su console grazie alle versioni per PS5 e Xbox Series X|S.









L’avventura ambientata nell’universo creato dal compianto Benoît Sokal si svolge su due linee temporali differenti. Il giocatore deve districarsi tra le vicende di Dana Roze, una ragazzina che si trova a fare i conti con la minaccia fascista dell’Ombra Marrone alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, e quelle di Kate Walker, che nel 2004 cerca di sopravvivere nella miniera di slae dove è rinchiusa.