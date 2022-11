Soccer Story ha una data di uscita, pubblicato un nuovo trailer

Il publisher No More Robots ha svelato la data di uscita di Soccer Story, il videogioco di ruolo calcistico sviluppato da PanicBarn annunciato la scorsa estate.









In Soccer Story vestiremo i panni di un ragazzino intenzionato a riportare il calcio al suo antico splendore dopo che la cosiddetta Calamità ha portato al bando del gioco più bello del mondo. Spetterà a noi risolvere enigmi e completare missioni per superare ogni avversità e sconfiggere la malvagia Soccer Inc. usando solo un pallone da calcio.

Soccer Story sarà disponibile dal 29 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. La versione per Stadia annunciata in precedenza è stata cancellata (per ovvi motivi).