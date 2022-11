Nintendo ha svelato un nuovo trailer di Fire Emblem Engage

Nintendo e lo sviluppatore Intelligent System hanno pubblicato un nuovo trailer del prossimo capitolo della serie di giochi di ruolo tattici: Fire Emblem Engage.









Il video ci mostra il regno degli Elisiani, il cast di alleati e nemici che Alear incontrerà durante il suo viaggio e i disegni dell’artista Mika Pikazo raffiguranti i personaggi. Ma non solo.

Nel video viene anche approfondita la storia di Alear, drago divino millenario che riunirà gli eroi di Fire Emblem che abbiamo conosciuto nei titoli passati, tra cui Marth e Celica, per aiutarlo nella battaglia contro una grande minaccia chiamata Fell Dragon. In particolare saranno 12 gli Emblem Rings che Alear acquisirà, ritroveremo quindi 12 cameo di personaggi dei giochi precedenti. Sembrerebbe anche che sia gli eroi evocabili buoni di colore blu (Emblemi), sia gli eroi evocabili di colore rosso (malvagi) avranno un ruolo nella storia di Alear, mentre c’è la possibilità che eroi come Marth e Alear possano passare al lato oscuro.

Fire Emblem Engage farà il suo debutto il 20 gennaio 2023 su Nintendo Switch.