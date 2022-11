Monster Hunter Rise Sunbreak: annunciata la data di uscita del terzo aggiornamento

Si è tenuto oggi il Monster Hunter Rise: Sunbreak Digital Event, evento digitale organizzato da Capcom durante il quale sono state svelate maggiori informazioni riguardo l’atteso terzo aggiornamento gratuito di Monster Hunter Rise Sunbreak.









Tra le novità più importanti abbiamo la data di pubblicazione dell’aggiornamento, che sarà disponibile dal 24 novembre 2022 per Nintendo Switch e PC. Sarà sufficiente scaricare la patch per poterne usufruire. Sono stati confermati anche i nuovi contenuti precedentemente annunciati, come le nuove modalità per migliorare il Gunlance, mostrate in uno screenshot teaser, e i cambiamenti nella qualità della vita per quanto riguarda l’utilizzo dei materiali di aggiornamento all’interno del gioco.