Phil Spencer afferma che posticipare Starfield sia stata un'ottima decisione

Secondo Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, posticipare Starfield al 2023 è stata la migliore decisione che si potesse prendere. Anche Redfall di Arkane debutterà l’anno prossimo. Entrambi i titoli sono stati infatti posticipati alla prima metà del 2023 e saranno disponibili in esclusiva per le console Xbox Series X|S e su PC.

Phil Spencer ha raccontato a The Verge: “Abbiamo esperienza nel lanciare giochi troppo presto, ma con il senno di poi quando si guarda a un gioco come Starfield, che ha richiesto così tanto tempo e così tanti investimenti in nuove IP da parte del team, la decisione di dare al team il tempo di costruire il gioco che sentono che dovrebbero costruire è la cosa giusta da fare” prosegue: “Volevo solo assicurarmi che i team sentissero di avere il supporto che potevano ottenere da Xbox”.

Ricordiamo che Starfield e Redfall saranno le prime vere versioni esclusive per console Xbox dopo l’acquisizione di ZeniMax da 7,5 miliardi di dollari.