Dead Island 2 è stato rinviato per l'ennesima volta

Cosa saranno mai un paio di mesi di ritardo dopo un’attesa durata più di otto anni? Ebbene sì, dopo il re-reveal dell’estate scorsa, Dead Island 2 è stato già rinviato di circa due mesi.

Tramite un messaggio diffuso via Twitter, gli sviluppatori hanno fatto sapere che la data di uscita di Dead Island 2 è slittata al 28 aprile 2023. Il tempo aggiuntivo verrà impiegato per migliorare ogni aspetto del videogioco e far sì che l’opera arrivi sugli scaffali nel miglior stato possibile.

Nel frattempo, Deep Silver e Dambuster Studios annunciano che il prossimo 6 dicembre verranno pubblicati un nuovo trailer e un video di gameplay.