Marvel's Midnight Suns: il nuovo trailer è dedicato all'Abbazia

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla data di uscita di Marvel’s Midnight Suns, il nuovo tattico a turni con elementi RPG di Firaxis Games e 2K Games, per questo è stato pubblicato un nuovo trailer che ci illustra in dettaglio l’Abbazia. Si tratta dell’hub centrale da cui il gruppo di supereroi lancerà gli attacchi contro le forze dell’Hydra, nonché il luogo in cui i personaggi potranno ingannare il tempo e conoscersi meglio.









L’Abbazia è un antico complesso in pietra che è stato eretto sul terreno maledetto della vecchia città di Salem. I suoi ambienti includono una cappella, i dormitori degli eroi, una sala strategica, una fucina, una libreria, e varie stanze in cui passare il tempo. Il luogo è inoltre un ricettacolo di energie magiche.

Vi ricordiamo che Marvel’s Midnight Suns sarà disponibile dal 2 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre l’anno prossimo arriverà anche su PS4, Xbox One e Switch.